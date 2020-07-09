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رياضة

تنازل عن 3 ملايين جنيه من مستحقاته.. شاهد الأهلي يرحب بصفقة طاهر محمد طاهر بفيديو «ذكريات»

الخميس 09/يوليه/2020 - 07:45 م
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن توقيع طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، للأهلي لمدة خمس سنوات قادمة، بعد موافقة ناديه وإنهاء الإجراءات اللازمة.

وأكد مدير التعاقدات سعادة اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء وإيجابيته الواضحة في عملية التفاوض، وتنازل عن ٣ ملايين جنيه من مستحقاته المالية لنادي المقاولون العرب، لتحقيق رغبته باللعب للأهلي، وهذا شيء يُحسب له. 

وأضاف أن العلاقات الوطيدة مع المقاولون العرب كان لها دور كبير في إتمام الصفقة، خاصة بعد اللقاءات الطيبة التي جرت بين محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، والتي جرى خلالها الاتفاق على كافة الأمور.

وكان الخطيب قد حرص على زيارة نادي المقاولون العرب وعقد جلسة مع المهندس محسن صلاح لإنهاء كافة الأمور.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي علي فيس بوك فيديو لذكريات اللاعب من داخل منزله .
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