الدول تطبق مبدأ نفسي فقط.. بطرس غالي: الأجيال ستتأثر بكورونا لمدة 40 عاما قادمة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي ، وزير المالية الأسبق، أن الدول الكبرى تتعامل بأنانية وتنظر لنفسها فقط للخروج من أزمة كورونا كما أنه لا يوجد تعاون بين البنوك المركزية في العالم بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.





وأوضح الدكتور يوسف بطرس غالي، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن التعاون الاقتصادي الذى كان موجودا فى العالم خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008 لم يعد موجودا الآن .





وأشار يوسف بطرس غالي ، إلى أن أغلب الدول في العالم على رأسهم أمريكا تتعامل الآن بمبدأ نفسى فقط، قائلا: "كورونا هتغير من شكل القرن الـ21 والجيل الحالي كل حياته العملية ستكون متأثرة بكورونا".





وتابع: "الأجيال خلال الـ40 سنة اللي جايه هتبقى عايش فى بيئة مختلفة جذريا عن البيئة الحالية، خاصة وأن تداعيات كورونا لا يعرف أحد موعد انتهائها، وخير مثال على ذلك الوضع المتأرجح بين الفتح والإغلاق في امريكا"، موضحا أن أزمة كورونا لن تفرض قوى اقتصادية جديدة ولكن ستفرض نظاما اقتصاديا سياسيا جديدا.





وأكمل: "الجميع هيطلع من مصيبة كورونا دي مديون، والبطالة ستستمر"، واستشهد بالولايات المتحدة الأمريكية قائلا: "أمريكا تطبق أنا وبعدي الطوفان وداخل حرب متعددة الأطراف".