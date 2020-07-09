أحمد بدير: أنا أقل من أن أقيّم الفنان عبد المنعم مدبولي

عبر الفنان القدير أحمد بدير عن رأيه الشخصى فى الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولى فى ذكرى رحيله.





وتابع بدير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية "الحياة":" أنا أقل من أن أقيم الفنان عبد المنعم مدبولى".





وأضاف أن جميع ممثلي الكوميديا الذين أعقبوا الفنان عبد المنعم مدبولى استفادوا من مدرسته الخاصة فى الكوميديا.





وأكد أحمد بدير، ان الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى كان لديه موهبة وإبداع خاص.





وعن تمثيله أمام عبدالمنعم مدبولى فى مسرحية ريا وسكينة، قال بدير: "كنت ببقى واقف أتفرج وأنا منبهر من أدائه هو وباقى النجوم".