محمد بيومي: إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة سنة مخالف لقانون الرياضة.. فيديو

أكد محمد بيومي خبير اللوائح الرياضية أن إقامة انتخابات اتحاد الكرة المصري مدتها سنة واحدة أمر مخالف لقانون الرياضة.

وأضاف بيومي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق انه فى حال انعقاد الانتخابات والمقرر لها فى أغسطس أو سبتمبر المقبلين، سيكون مصيرها البطلان فى حال الطعن عليها وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى المعمول بها حتى الآن .





يذكر أن اتحاد الكرة المصري تلقى خطابا رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يخطره بإجراء جمعية عمومية؛ لاعتماد اللائحة، قبل نهاية يوليو.





ومن المنتظر وصول خطاب من الاتحاد الدولى خلال الأيام المقبلة، يخطر اللجنة بمد عملها حتى الثلاثين من شهر سبتمبر 2020، على أن تقام انتخابات الجبلاية المقبلة لمدة عام واحد فقط؛ بحيث يكون مدة المجلس المنتخب من أول أكتوبر عام 2020 حتى 30 سبتمبر عام 2021، وتقام انتخابات جديدة بعد انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامتها العام المقبل، بعد التأجيل بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وكانت لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري قد قررت إجراء تعديلات عدة على لائحة النظام الأساسي بالاتحاد خلال الفترة الماضية عن طريق سلسلة من المداولات مع فيفا.



