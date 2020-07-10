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اقتصاد

أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الجمعة 10-7-2020

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة  10- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.95 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع .

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.96جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع .


ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع .

كما سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع .

وسجل  الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 4 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.03جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.96جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.96جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.95جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.
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