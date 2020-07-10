أسعار صرف الدولار في بنوك مصر اليوم الجمعة 10-7-2020

ننشر أسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 10- 7-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
وسجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.95 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.96جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.96 جنيه للشراء و16.06 جنيه للبيع .
كما سجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.94 جنيه للشراء 4 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 16.03جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 15.96جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.96 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.96جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.95جنيه للشراء و 16.05 جنيه للبيع.