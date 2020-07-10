التعليم العالي تعلن منح دراسية مقدمة من جامعة Trento De بإيطاليا

أعلنت البعثات بوزارة التعليم العالي، أنه قد افاد المكتب الثقافى المصرى بروما بفتح باب التقدم للمنح المقدمه من جامعة الدراسات De Trento شمال إيطاليا للالتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الاكاديمى 2020 / 2021 فى التخصصات التالية:ـ





- تخصص الثقافات الأوروبية





- تخصص العلوم الاجتماعية بفروعه المختلفة





- تخصص الدراسات القانونية الأوروبية والمقارنة









ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقدم يرجى زياره الموقع الالكترونى:ـ





https://webmagazine.unitn.it/en/news/ateneo

اخر موعد للتقدم موضح قرين كل تخصص.





علما بان الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح













وفي السياق ذاته افادت سفارة اليابان بالقاهره بأن الحكومه اليابانيه MEXT تقدم منحًا للدراسه الجامعية فى الكليات المتخصصه فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2021 للطلبه المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم الجامعية باليـــــابان .





ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع للموقع الالكترونى الموضح بعد :ـ

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00037.html





بينما اخر موعد للتقدم هو 8 يوليو 2020 الساعه 11 ظهرًا،علمًا بأنه يتم ارسال ملف المتقدم من خلال البريد الالكترونى فقط و الموضح بعد :





علما بأن الادارة المركزية للبعثات لاتتحمل اى نفقات عن هذه المنح











