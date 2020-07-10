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أخبار العالم

في أكبر حصيلة يومية.. الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:19 ص
الهند تسجل أكثر من
الهند تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
سجّلت الهند، اليوم الجمعة، ارتفاعًا قياسيًا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "انديان اكسبريس"، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، عن تسجيل 26506 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند.

وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا إلى 793802 ألف حالة.

وقالت الوزارة، إنه تم تسجيل 475 حالة وفاة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21,604 حالة وفاة.

وتعد الهند ثالث أكثر دولة متضررة من فيروس كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل. 

وحث رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الخميس، المواطنين على الالتزام الصارم بالمبادئ التوجيهية لمنع انتشار الفيروس الفتاك.
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