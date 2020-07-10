مستشفى عزل إسنا: خروج 13 معافا من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية

قالت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بالاقصر إن المستشفى احتفلت بخروج متعافين جدد منها ومن بينهم كبار السن وحالات بالعناية المركزة.





وأضافت مدير عام المستشفي أن فريق الطبي تحت اشراف الدكتور محمود خضري مدير العزل الصحي نجح فى علاج 13 حالة من مصابي كوروناوتم السماح بخروجهم .





وذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي داخل المستشفى والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

وأشارت مدير عام المستشفي إلى أن من بين حالات الخروج ثلاث حالات كانوا في الرعاية المركزة وايضا حالتين لكبار السن تجاوزوا 65 عاما.





واحتفل الجميع داخل المستشفى بخروج الحالات وعمت الفرحة والسرور ارجاء المستشفى رافعين اعلام مصر.





جدير بالذكر أن حالات الخروج النهائي تجاوز 928 حالة حتي الآن واكثر من 16 عملية ولادة قيصرية.



