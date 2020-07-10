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أخبار البلد

بتكلفة 570 مليون جنيه.. إنشاء أكبر مجمع داجني على مساحة 2500 فدان بالمراشدة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:55 ص
اشرف الداودي، محافظ
اشرف الداودي، محافظ قنا
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صدى البلد
وقع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إجراءات التعاقد النهائية بين محافظة قنا وشركة قنا للدواجن لإقامة أكبر مجمع داجني علي مساحة 2500 فدان بصحراء قرية المراشدة بمركز الوقف، وذلك في حضور ياسر الغزالي رئيس مجلس إدارة الشركة المستثمرة ومسئولي الشئون القانونية ومستشار المحافظة للأعمال الهندسية.

وأوضح محافظ قنا أنه صدر قرار جمهوري بتخصيص 2500 فدان لصالح شركة قنا للدواجن بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما بهدف الاستفادة من الظهير الصحراوي الممتد وشبكة الطرق الحديثة بالمحافظة، لافتًا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 570 مليون جنيه ويوفر حوالي 700 فرصة عمل مباشرة و 1500 فرصة غير مباشرة للشباب من أبناء المحافظة.

وأكد محافظ قنا ان المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تنمية القطاع الزراعي، خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأهمها مشروعات الثروة الداجنة لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية، بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية والمذبوحة.

وأضاف الداودي أن المشروع يعد من المشروعات المتكاملة فقد تم مراعاة البعد البيئي له حيث من المقرر إقامة ثلاثة محطات طاقة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 3 ميجاوات / ساعة، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات العضوية في إنتاج السماد العضوي وتوليد الغاز الحيوي من مخلفات العنابر والمجزر.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أنه بتوقيع هذا التعاقد بدأت المرحلة التنفيذية للمشروع والتي سوف تستغرق ثلاثة سنوات، موضحًا ان المشروع سوف يتضمن إقامة ثلاثة محطات امهات دواجن تستوعب 140 الف فرخة أم، لإنتاج 15 مليون بيضة مخصبة تنتج بحد أدني 13 مليون كتكوت سنويا، بالإضافة إلى 9 محطات تسمين طاقتها الاستيعابية 12 مليون فرخة سنويًا ومجزر آلي قدرته الإنتاجية 6 آلاف فرخة / ساعة، فضلًا عن معمل تفريخ مصمم ليحتضن 15 مليون بيضة سنويا.
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