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رياضة

في عيد ميلاده الـ 37.. شريف إكرامي صاحب 18 بطولة والدورى 7 مرات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:36 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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عبدالله هشام
يحتفل اليوم شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي بعيد ميلاده الـ37  حيث ولد يوم 10-7-1983 ، وهو ابن وحش افريقيا إكرامي الشحات ، أحد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر .

ونعرض لكم ابرز المحطات في حياة إكرامي : 

بدأ شريف إكرامي مسيرته مع كرة القدم في قطاع ناشئين النادي الاهلي حتي صعد للفريق الاول موسم 2004-2005 . 

احترف اكرامي عام 2008 في الدورى التركي مع فريق انقره لمدة عام واحد قبل الانتقال الي فريق فينورد الهولندي لمدة ثلاث مواسم لعب 7 مباريات فرق .

في موسم 2009 - 2010 عاد الي الدورى المصري عن طريق فريق الجونة ولعب 9 مباريات قبل العودة الي بيته الاول النادي الاهلي 

حقق اكرامي 18 بطولة بين محلية وقارية مع النادي الاهلي حيث احرز بطولة الدوري 7 مرات وبطولة كأس مصر وخمسة بطولات كأس سوبر مصر وبطولتي دورى ابطال افريقيا وبطولة كأس الاتحاد الافريقي وبطولتى كأس السوبر الافريقي . 

يعتبر شريف إكرامي صاحب الخروج الامن من قلعة النادي الاهلي خلال الازمة الاخيرة التى لاحقت كبار الفريق الاول الفترة الاخيرة مما اسفر عن غضب الجمهور من أحمد فتحي وحسام عاشور في حين كان خروج حارس المرمي أمن لم يغضب الجماهير أو مجلس ادارة النادي بينما قام وليد سليمان بتجديد عقده . 

ولم يحدد شريف إكرامي وجهته في الموسم الجديد بعد إعلانه رسميا الرحيل عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي . 
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