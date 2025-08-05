قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف أتأكد من رضا الله عني؟.. أمين الإفتاء: يُعرف من الطاعات
الأهلي بيأكد .. تامر أمين يكشف مفاجأة كبرى عن وسام أبو علي
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 ضمن سكن لكل المصريين 7
مشاركة نسائية وشبابية واسعة في انتخابات الشيوخ.. وتسهيلات كبيرة للناخبين
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
وفاة 4 أشخاص في تحطم طائرة تابعة للحماية المدنية الجزائرية
وفاة مدير الكرة بنادي بورتو البرتغالي
بعد تعرضه للإغماء.. نقيب المهن التمثيلية يكشف الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
رئيس الوطنية للانتخابات: المواطن المصري الداعم الحقيقي للدولة
بعد انتهاء التصويت وغلق اللجان.. بدء فرز أصوات الناخبين بـ انتخابات مجلس الشيوخ
الوطنية للانتخابات: الهيئة وحدها المختصة بإعلان نتائج انتخابات الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ 2025| إقبال كثيف في اللحظات الأخيرة.. وتوقعات بمد التصويت ببعض اللجان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

دراسة سريرية حديثة تكشف فعالية زيت حبة البركة في تخفيف آلام التهاب المفاصل دون آثار جانبية

دراسة سريرية حديثة تكشف فعالية زيت حبة البركة في تخفيف آلام التهاب المفاصل دون آثار جانبية
دراسة سريرية حديثة تكشف فعالية زيت حبة البركة في تخفيف آلام التهاب المفاصل دون آثار جانبية

كشفت دراسة بحثية جديدة، نُشرت مؤخرًا في "المكتبة الهندية للطب"، عن دور فعال لزيت حبة البركة الكمون الأسود في التخفيف الطبيعي من أعراض التهاب المفاصل، وذلك دون التسبب في آثار جانبية كتلك المرتبطة بمضادات الالتهاب ومسكنات الألم التقليدية، وفقًا لما نقله موقع Times of India.

يُعد التهاب المفاصل أحد أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا، ويترافق مع آلام حادة في المفاصل، وتراجع في الوظائف الحركية وجودة الحياة. وتتصدر هشاشة المفاصل خشونة الركبة قائمة الأمراض المرتبطة بالمفاصل. وبينما توفر الأدوية الكيميائية مثل الكورتيكوستيرويدات ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية NSAIDs بعض الراحة، إلا أن آثارها الجانبية على المدى الطويل تدفع العديد من المرضى نحو بدائل طبيعية أكثر أمانًا، مثل زيت حبة البركة.

تفاصيل الدراسة السريرية

أُجريت تجربة عشوائية مزدوجة التعمية شملت 116 مريضًا تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عامًا، تم تشخيصهم بخشونة مفصل الركبة. قُسّم المشاركون إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: تلقت 2.5 مل من زيت حبة البركة كل 8 ساعات.

المجموعة الثانية: تلقت دواءً وهميًا.

استمر العلاج لمدة شهر، وأكمل التجربة 106 مشاركين 52 في مجموعة العلاج، و54 في المجموعة الضابطة.

النتائج الرئيسية

  • تحسّن في ألم المفاصل ووظيفتها بنسبة 27.72% لدى مجموعة زيت حبة البركة، مقابل 1.34% فقط في المجموعة الضابطة.
  • انخفاض واضح في متوسط شدة الألم بنسبة 33.96% لدى المجموعة المعالجة، مقارنة بـ9.21% فقط في المجموعة الأخرى.
  • تراجع كبير في الحاجة إلى المسكنات، حيث قلّ استهلاك أقراص الأسيتامينوفين بين المشاركين الذين استخدموا زيت حبة البركة.

زيت حبة البركة: علاج طبيعي قديم بإمكانات علاجية حديثة

دراسة سريرية حديثة تكشف فعالية زيت حبة البركة في تخفيف آلام التهاب المفاصل دون آثار جانبية  

لطالما استُخدمت حبة البركة في الطب التقليدي لمئات السنين، بفضل سهولة توفرها وتكلفتها المنخفضة وآثارها الجانبية المحدودة مقارنة بالأدوية الكيميائية. وتُعد هذه البذور مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية، حيث تحتوي على نسب مرتفعة من البروتين، والألياف، والدهون الصحية، بالإضافة إلى الأحماض الأمينية مثل الجلوتامات والسيستين.

العنصر النشط الأبرز في حبة البركة هو الثيموكوينون Thymoquinone - TQ، والذي يتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، ومضادة للأكسدة، ومضادة للبكتيريا، مما يجعل له دورًا علاجيًا في عدد واسع من الأمراض، بما في ذلك:

  • الأمراض المزمنة: مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، والسرطان.
  • العدوى: البكتيرية، الفيروسية، الفطرية والطفيليات.
  • الاضطرابات العصبية والمناعية.
دراسة سريرية حديثة تكشف فعالية زيت حبة البركة في تخفيف آلام التهاب المفاصل دون آثار جانبية

وتشير الدراسات إلى أن استخدام حبة البركة إلى جانب العلاجات التقليدية قد يُحسِّن من فعالية الأدوية، ويُقلّل من الجرعة اللازمة، بل ويساهم في تقليل خطر تطور مقاومة الأدوية.

حسام موافي يحذر أمراض تضعف الشهية بحث جديد زيت حبة البركة كعلاج طبيعي لالتهاب المفاصل لالتهاب المفاصل حبة البركة التهاب المفاصل اعراض التهاب المفاصل هشاشة العظام فوائد حبة البرك حبة البركة لعلاج الام المفاصل انواع التهاب المفاصل الكمون الأسود تفاصيل الدراسة السريرية أعراض التهاب المفاصل مضادات الالتهاب مسكنات الألم التقليدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

ماذا قال شاكر محضور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحسازة سلاح ناري؟

ماذا قال شاكر محظور في التحقيقات بعد اتهامه بتعاطي المخدرات وحيازة سلاح ناري؟

ترشيحاتنا

البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

منال عوض تعلن عن تنظيم ورشة عمل تدريبية حول الاستدامة المالية بمحافظة قنا

البابا تواضروس

قداسة البابا تواضروس يستقبل السفير البريطاني

مدينة الإنتاج الإعلامي

25 ٪ زيادة فى أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الثاني من 2025

بالصور

من الكوليسترول للسكري.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض
أضرار الإفراط في تناول البيض

صحتك أولاً.. تنبيه من ChatGPT يعلمك بوقت الراحة

"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة
"تشات جي بي تي" يذكّرك بالراحة

استدعاء 12 ألف سيارة كيا بسبب عيب خطير

كيا
كيا
كيا

قائمة بأكثر 10 وظائف عرضة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي

وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح
وظائف في مهب الريح

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

ايمان عبد اللطيف

اليوم الثانى.. إقبال كبير من المواطنين في حى الدقى على الانتخابات

ايمان عبد اللطيف

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 .. محافظ الجيزة يتفقد لجان الدقي.. بث مباشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد