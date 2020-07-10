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محافظات

خلال المواجة الـ 16.. إزالة 27 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم إزالة ٢٧ حالة تعدي على الأراضى الزراعية بمساحة ٥١ فدان وإزالة ٥٠ حالة تعدى بالبناء المخالف بمساحة ١٠ آلاف و٩٦٢ مترًا بمراكز (بلبيس – الإبرهيمية - فاقوس) .


وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة وذلك خلال اليوم الثانى للموجه الـ ١٦ والتي بدأت يوم الأربعاء  الماضى ٨ يوليو ٢٠٢٠ لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

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أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


أكد المحافظ بأن الموجة الـ (١٦) تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

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