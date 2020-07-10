AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا توافق على بيع 105 مقاتلات شبح من طراز إف-35 لليابان

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:43 م
مقاتلات شبح من طراز
مقاتلات شبح من طراز أف-35
Advertisements
ا ش ا
أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع 105 مقاتلات شبح من طراز (أف-35) لليابان، في صفقة تقدّر قيمتها بحوالى 23,11 مليار دولار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم /الجمعة/ - "إن اليابان طلبت شراء 63 طائرة "أف-35 إيه"، النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعدّدة المهام والمزوّدة بالقدرة على التخفّي، و42 طائرة "أف-35 بي"، وهي نسخة مخصّصة لحاملات الطائرات كونها مزوّدة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرّج قصير والهبوط عموديًا".

وأضافت أنها قررت الموافقة على هذه الصفقة، التي ستعزز أمن "حليف كبير" في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.. مشيرة إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية مساعدة اليابان على أن تطور وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة ترفض تسليم 6 مقاتلات لـ أردوغان وتردها للجيش الأمريكي

أمريكا توافق على بيع اليابان 105 طائرات من طراز إف-35

أمريكا توافق على بيع اليابان 105 مقاتلات شبح من طراز F-35

ترشيحاتنا

ورطة عسكرية بلا مكاسب..فورين بوليسي: تدخل أردوغان في ليبيا يستهدف مصر

يحسم الجدل.. محمد فضل الله: إجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة ٤ سنوات وفقا للوائح الفيفا

وفاة شقيقة الفنان الشاب كريم مأمون

لا يعني الإهمال.. أستاذ فيروسات: بدء مرحلة انخفاض حالات كورونا والاقتراب من صفر إصابات

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

AdvertisementS

تحدث عن هدم سد النهضة .. آبي أحمد يخشى سيناريو سوريا وليبيا

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

آثار خنق.. العثور على جثة حارس مرمى منتخب العراق

مواجهات نارية تنتظر برشلونة وريال مدريد.. مواعيد مباريات ربع نهائي أبطال أوروبا

35 عام من التحرش بالرجال..عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالأسكندرية

هل ألغت الحكومة طرح الكمامات على البطاقات التموينية.. التموين ترد

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

فاكهة غير متوقعة تحمي من مخاطر الضغط المرتفع

ماتوا بسبب الإهمال.. الأستاذ سيد وزوجته حاصرتهما النيران.. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

الوزراء: الإجازات الاستثنائية بسبب كورونا تتطلب موافقة جهة العمل

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة زوجها.. أروى تخطف الأنظار فى حفل عيد ميلادها

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية