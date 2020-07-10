أمريكا توافق على بيع 105 مقاتلات شبح من طراز إف-35 لليابان

أعلنت الولايات المتحدة موافقتها على بيع 105 مقاتلات شبح من طراز (أف-35) لليابان، في صفقة تقدّر قيمتها بحوالى 23,11 مليار دولار.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة (فرانس 24) اليوم /الجمعة/ - "إن اليابان طلبت شراء 63 طائرة "أف-35 إيه"، النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعدّدة المهام والمزوّدة بالقدرة على التخفّي، و42 طائرة "أف-35 بي"، وهي نسخة مخصّصة لحاملات الطائرات كونها مزوّدة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرّج قصير والهبوط عموديًا".





وأضافت أنها قررت الموافقة على هذه الصفقة، التي ستعزز أمن "حليف كبير" في منطقة آسيا-المحيط الهادئ.. مشيرة إلى أنه من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية مساعدة اليابان على أن تطور وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعالة.