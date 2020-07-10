وفاة استشاري نساء وتوليد بكفر الزيات بـ فيروس كورونا

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاه الدكتور أحمد ياقوت استشارى النساء والتوليد بمستشفى كفر الزيات العام للحجر الصحى اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





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صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزاره الصحه بالغربية لافتا إلى أن الطبيب الراحل تعرض لوعكه صحيه مفاجئة اثر إصابته بالفيروس.





وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية وتدهورت حالته الصحية وتوفى متأثرا بإصابته بالفيروس.





في المقابل أكد الدكتور جرجس رزق آمين عام نقابه الاطباء أن مجلس النقابه ينعي وفاه الطبيب المذكور متمنيا بقوله " الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته يآرب العالمين" .





واضاف أن مجلس النقابه سيرسل برقيه عزاء الي اسره الطبيب الشاب لمواساتهم في رحيله جراء الاصابه بالوباء العالمي القاتل .



