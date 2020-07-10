سعر البنزين اليوم .. مصر تثبت وغدا التسعير الجديد في السعودية

قال خبراء اقتصاديون إن أسعار النفط يمكن أن تشهد قفزة كبيرة بنهاية العام الحالي، حيث بحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، توقع ريتشارد فولارتون من صندوق ماتيلدا كابيتال الاستثماري في لندن، ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2020.

سعر البنزين اليوم في السعودية





تجري شركة أرامكو السعودية، المراجعة الدورية على أسعار البنزين والمشتقات البترولية في المملكة في العاشر من كل شهر ميلادي، وسعر البنزين اليوم يتم تحديده وفقا لتلك المراجعة، ويصبح سعر البنزين اليوم بالسعودية قابل للارتفاع والانخفاض حسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، على غرار الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.



