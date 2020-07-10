سعر البنزين اليوم .. مصر تثبت وغدا التسعير الجديد في السعودية

سعر البنزين اليوم أصبح أمرا يهم كل مالكي المركبات وأصحاب الأعمال المرتبطة بالمواد البترولية، كما أصبح سعر البنزين اليوم مرتبط وبشدة بالدول التي بها لجان تسعير دورية، فمصر تعلن سعر البنزين اليوم مطلع كل 3 أشعر فيما تعلن السعودية سعر البنزين اليوم بشكل شهري يوم 10 من كل شهر.
سعر البنزين اليوم
طبقت مصر سعر البنزين اليوم بالتسعير الجديد بعدما قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى الإبقاء سعر البنزين اليوم بأنواعه الثلاثة على ذات سعره السابق وهو :
سعر البنزين اليوم للتر 80 هو 25ر6 جنيه
سعر البنزين اليوم للتر 92 هو 50ر7 جنيه
سعر البنزين اليوم للتر 95 هو 75ر8 جنيه
سعر السولار اليوم 75ر6 جنيه للتر
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سعر البنزين اليوم
يستمر سعر البنزين اليوم في مصر حتى مطلع شعر أكتوبر المقبل، وهو موعد إعلان سعر البنزين اليوم الجديد بمص، وفقا للجنة التسعير المنوطة بتحديد سعر البنزين في مصر، وهو المرتبط بسعر النفط عالميا، وسعر الدولار محليا، ومعدلات الإنتاج والإستهلاك، فضلا عن بعض المصروفات الإدارية.
سعر البنزين اليوم هل يرتفع؟
قال خبراء اقتصاديون إن أسعار النفط يمكن أن تشهد قفزة كبيرة بنهاية العام الحالي، حيث بحسب ما نقلت "روسيا اليوم"، توقع ريتشارد فولارتون من صندوق ماتيلدا كابيتال الاستثماري في لندن، ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية عام 2020.
ومن المتعارف عليه أن سعر البنزين اليوم في مصر مرتبطة بسعر النفط عالميا، وسعر صرف الدولار، الأمر الذي يشير إلى أرتفاع أسعار البنزين في مصر خلال عمليات التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تتم كل 3 أشهر بمصر.
سعر البنزين اليوم في السعودية
تجري شركة أرامكو السعودية، المراجعة الدورية على أسعار البنزين والمشتقات البترولية في المملكة في العاشر من كل شهر ميلادي، وسعر البنزين اليوم يتم تحديده وفقا لتلك المراجعة، ويصبح سعر البنزين اليوم بالسعودية قابل للارتفاع والانخفاض حسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، على غرار الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.
ارامكو تراجع سعر البنزين اليوم بالمملكة
تبدأ أرامكو في مراجعة سعر البنزين اليوم بالمملكة اليوم الموافق 10 يوليو، وتعلن سعر البنزين اليوم الجديد التي يتم العمل والبدء في تطبيقها من صباح يوم 11 كل شهر ميلادي أي صباح الغد، حسب الزيادة أو الانخفاض أو التثبيت، حيث تهدف المراجعة الشهرية إلى وضع المستهلك بالقرب من حركة الأسعار من أجل رفع كفاءة الاستهلاك وجذب الاستثمارات ذات القيمة التنافسية في القطاع الصناعي وتقوية وضع المالية.