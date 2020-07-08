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اقتصاد

انفوجراف.. رحلة أسعار البنزين خلال عام .. المواطن دائما مستفيد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:37 م
أسعار البنزين خلال
أسعار البنزين خلال عام
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مايكل عياد
قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتثبيت الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليه / سبتمبر 2020 حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : 5ر6 جنيه للتر البنزين 80  و  75ر7 جنيه للتر البنزين 92  و  75ر8 جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار 75ر6 جنيه للتر.

ويستعرض "صدى البلد" تدخلات  آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على اسعار البنزين في مصر، والتي جاءت كالآتي:


- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليه 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه

بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه


- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه


- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه


- أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيه

- أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه


وأعلن مجلس الوزراء عبر وزارة البترول اسعار البنزين الجديدة في مصر، وفقا لـ آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر، والتي منذ بدء تطبيقها وهي في صالح الشعب المصري، منذ عام، وذلك ما بين خفض وتثبيت فقط، مع بداية تطبيقها في يوليو 2019 والذي شهد تثبيا، قبل ان تشهد تراجعا في أكتوبر الماضي، مرورًا بشهر يناير 2020 والذي شهد تثبيتا لأسعار البنزين في مصر، وصولا لمطلع شهر إبريل والتراجع الجديد في الأسعار، قبل المحطة الأخيرة بتثبيت الأسعار اليوم.
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