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برلمان

4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:20 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قالت مصادر حزبية، إن هناك مشاورات بين حزب المصري الديمقراطي وبقية الأحزاب الموجودة في التحالف الانتخابي الذي  يقوده حزب مستقبل وطن، ويسعى الحزب إلى الحصول على 4 مقاعد ضمن قائمة مجلس الشيوخ، وهو ما تم رفضه، مؤكدا أن التحالف سوف يخصص من مقعدين لثلاثة مقاعد للمصري الديمقراطى على أقصى تقدير.


وذكر مصدر داخل الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب ينوي الدفع بـ 4 مرشحين، وهم:


- الدكتور حنا جرجس
- محمد علي عليوة
- محمود سامي 
- كريمة كمال


وأكد أيضا أن الحزب لا يمانع من تقليل هذا العدد، وذلك من أجل المصلحة العامة.


وأشار إلى أن التحالف الانتخابي لن يقتصر فقط على القائمة، لكن سيكون في الفردي كذلك.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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