4 مقاعد | المصري الديمقراطي يعلن أسماء مرشحيه بانتخابات الشيوخ

قالت مصادر حزبية، إن هناك مشاورات بين حزب المصري الديمقراطي وبقية الأحزاب الموجودة في التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب مستقبل وطن، ويسعى الحزب إلى الحصول على 4 مقاعد ضمن قائمة مجلس الشيوخ ، وهو ما تم رفضه، مؤكدا أن التحالف سوف يخصص من مقعدين لثلاثة مقاعد للمصري الديمقراطى على أقصى تقدير.









وذكر مصدر داخل الحزب المصري الديمقراطي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحزب ينوي الدفع بـ 4 مرشحين، وهم:









- الدكتور حنا جرجس

- محمد علي عليوة

- محمود سامي

- كريمة كمال









وأكد أيضا أن الحزب لا يمانع من تقليل هذا العدد، وذلك من أجل المصلحة العامة.









وأشار إلى أن التحالف الانتخابي لن يقتصر فقط على القائمة، لكن سيكون في الفردي كذلك.







