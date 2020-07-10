بالأسماء.. ننشر أبرز مرشحي قائمة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ

كشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الانتخابي التي سوف تخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي تضم عدد من الأحزاب على رأسها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والحرية المصري والمصري الديموقراطي والتجمع والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.
وبحسب المصدر، فإن القائمة ضمت:
-د محمد منظور
-حسام الخولي
-د محمود مصطفى
-مهندس محمد المرشدي
-رجل الأعمال محمد حلاوة
-فريدة النقاش
-ياسر الهضيبي
-فريد زهران
-د عايدة نصيف
-هالة كمال
-د ايهاب وهبة
-مهندس احمد حسين صبور
-ناجح جلال
-محمد عزمي
-رأفت زكي سوس
-عز جودة
-محمود السيد
-احمد صبري
-صالح السويدي
-محمود منصور
-عبدالخالق عياد
-أحمد فؤاد كينواي
-محمود القط
-طارق عبدالعزيز
-حسن البحيري
-علي العجواني
-أشرف عبدالونيس
-حنا جرجس
-أكمل فاروق
-هاني العسال
-حازم الجندي
-حماد موسي
-أحمد جلال أبوالدهب
-وائل الأمير
-وائل طارق إسماعيل
-صالح سلطان
-عادل ناصر
العامري فاررق
-عمر زايد
-أسامة عكاشة
-طارق رسلان
-محمد كمال موسى
-أبو النجا المحرزي
-عبدالراضي عربي.