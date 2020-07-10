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برلمان

بالأسماء.. ننشر أبرز مرشحي قائمة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:13 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
كشفت مصادر حزبية عن قائمة التحالف الانتخابي التي سوف تخوض انتخابات مجلس الشيوخ ، والتي تضم عدد من الأحزاب على رأسها حزب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والوفد وحماة الوطن والحرية المصري والمصري الديموقراطي والتجمع والحركة الوطنية والمؤتمر والغد.

وبحسب المصدر، فإن القائمة ضمت:



-د محمد منظور
-حسام الخولي
-د محمود مصطفى
-مهندس محمد المرشدي
-رجل الأعمال محمد حلاوة
-فريدة النقاش
-ياسر الهضيبي
-فريد زهران
-د عايدة نصيف
-هالة كمال
-د ايهاب وهبة
-مهندس احمد حسين صبور
-ناجح جلال
-محمد عزمي
-رأفت زكي سوس
-عز جودة
-محمود السيد
-احمد صبري
-صالح السويدي
-محمود منصور
-عبدالخالق عياد
-أحمد فؤاد كينواي
-محمود القط
-طارق عبدالعزيز
-حسن البحيري
-علي العجواني
-أشرف عبدالونيس
-حنا جرجس
-أكمل فاروق
-هاني العسال
-حازم الجندي
-حماد موسي
-أحمد جلال أبوالدهب
-وائل الأمير
-وائل طارق إسماعيل
-صالح سلطان
-عادل ناصر
العامري فاررق
-عمر زايد
-أسامة عكاشة
-طارق رسلان
-محمد كمال موسى
-أبو النجا المحرزي
-عبدالراضي عربي.


يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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