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برلمان

مستقبل وطن يدفع بـ حسام الخولي ضمن قائمة التحالف الانتخابي لمجلس الشيوخ

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:22 م
المهندس حسام الخولي
المهندس حسام الخولي
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عبد الرحمن سرحان
قال مصدر مطلع داخل حزب مستقبل وطن إن الحزب سيدفع بالمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، ضمن قائمة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ، التي يقودها مستقبل وطن.


وتضم قائمة التحالف لانتخابات مجلس الشيوخ عددا كبيرا من الأحزاب، على رأسها مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن والوفد والغد والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والحرية المصري.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن عن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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