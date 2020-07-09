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برلمان

تفاصيل قائمة التحالف الانتخابي لـ مجلس الشيوخ.. 40 مقعدا لـ مستقبل وطن و22 لـ الشعب الجمهوري.. و5 قيادات بارزة ضمن ترشيحات حماة الوطن

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:53 ص
قائمة انتخابات مجلس
قائمة انتخابات مجلس الشيوخ
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عبد الرحمن سرحان
قالت مصادر حزبية، إنه تم التوافق بنسبة كبيرة على قائمة التحالف الانتخابي لـ مجلس الشيوخ.

وأضاف أنه تم التوافق حول نسب المقاعد في المجلس، حيث من المقرر أن يكون لـ"مستقبل وطن"، 40 مقعدًا، والشعب الجمهوري 22 مقعدًا، والوفد 8 مقاعد، و3 مقاعد للمؤتمر، والحركة الوطنية، والغد.

وبحسب المصدر، فإن التشاور لا يزال قائمًا حول نسب مقاعد كل من الحرية المصري الذي على الأرجح سيكون 5 مقاعد.


كما كشف المصدر، عن أن حزب المصريين الأحرار، رغم عدم مشاركته في الحوار الذي قاده مستقبل وطن بين الأحزاب، إلا أنه أرسل قائمة بها الأسماء التي ينوي الترشح بها في انتخابات مجلس الشيوخ، غير أنه لم يتم الاستقرار على عدد المقاعد.

على جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة داخل حزب حماة الوطن، عن الأسماء المرشحة للقائمة الانتخابية، التي ينوي الحزب التقدم بها لانتخابات مجلس الشيوخ.

وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القائمة ضمت اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس الحزب، واللواء فتح الله عبد الحميد، نائب رئيس الحزب، واللواء محسن الفحام مساعد رئيس الحزب، واللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب، والدكتور محمد نور نائب رئيس الحزب.

ولفت إلى أنه من المقرر ترشيح 3 أعضاء ضمن دائري القاهرة وعضوين بالدائرة الثانية بالصعيد ونائب عن غرب الدلتا والإسكندرية.

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبلين، بالنسبة إلى الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و10 أغسطس.


وأضاف أنه سيبدأ تقدم طلبات الترشح اعتبارا من يوم السبت 11 يوليو من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
 
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