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أخبار البلد

المصرية لحقوق الإنسان تراقب انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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أماني نوار
اجتمع مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، «أون لاين» برئاسة رئيس المنظمة المصرية، وحضور أعضاء مجلس الأمناء.

وناقش المجلس مشاركة المنظمة في أعمال متابعة العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، بعد إقرار البرلمان للقانون الذي ينظم انتخابات المجلس، ويضم 300 عضو، 10% منهم من النساء ويتم انتخاب الثلثين، على أن يتم تعيين الثلث الباقي بقرار من رئيس الجمهورية.

وقرر المجلس متابعة الانتخابات من خلال أعضاء المنظمة المصرية ومن يتطوع كمتابع، كما ناقش المجلس العضوية الجديدة، وقرر استمرار فتح باب العضوية والإعلان عن ذلك في صفحة المنظمة، وإصدار كارنيه عضوية مقابل سداد اشتراك العضوية الذي سبق وتم اعتماده في قرار المجلس السابق.

كما قرر المجلس عمل تدريب أون لاين للأعضاء الجدد للمنظمة المصرية، على أن يتضمن التدريب تعريفا بقيم ومبادئ حقوق الإنسان وآليات المراقبة والمتابعة للانتخابات، وكذلك التشريعات والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات المنظمة للعملية الانتخابية.
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