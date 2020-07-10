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فن

مايا نصري تتحدث عن كواليس تصوير زنزانة 7

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:51 م
مايا نصري
مايا نصري
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محمد نحلة
أوشكت الفنانة مايا نصري، من انتهاء تصوير مشاهدها في عملها القادم الذي ستقدمه وهو فيلم "زنزانة 7" والذي سيتم عرضه قريبا وتقوم بتصوير المشاهد بمنطقة ٦اكتوبر.

وكشفت مايا نصري، عن الشخصية التي ستقدمها وهي شخصية "حلا" تملك قرية سياحية وتتعرض لهجوم من عصابات وتضطر للاعتماد على أشخاص يقومون بحمايتها، مضيفة أن الفيلم ينتمي لأفلام الأكشن مع لايت رومانتيك كوميدي.

وأكدت مايا نصري، أن المنتج أيمن جذور والاستاذ أيمن كشك قد وفرا لطاقم العمل كافة المتطلبات وهذا ما يمنح الفنان الثقة لتقديم أفضل ما لديه.

وأبدت نصري، سعادتها بهذه التجربة مضيفة أنها تدعم مخرج العمل  "إبرام نشأت" لديه طموحات كبيرة للغاية ولديه أحلام كبيرة يسعى إلى تحقيقها.

وأشارت مايا نصري،  أن صعوبات التصوير يبعدها عن أولادها ويأخذ جزء كبير من أوقاتها، مؤكدة على معاناتها من تصوير مشاهد الأكشن والمطاردات.

جدير بالذكر بأن فيلم "زنزانة 7" يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعى، أحمد التهامي، مدحت تيخا، عبير صبرى، مايا نصرى، ايهاب فهمي، منه فضالي، مصطفى هريدى، أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، إيمي إسلام وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور لإنتاج الفني للمنتجين أيمن يوسف ومحمد يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت. 
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