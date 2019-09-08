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فن

مايا نصرى تنشر صورة من كواليس فيلم ريما.. شاهد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:55 ص
مايا نصرى
مايا نصرى
محمد بدران
شاركت الفنانة مايا نصرى متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لها من كواليس فيلمها الجديد "ريما".

وعلقت مايا نصرى على الصورة قائلة : "ريما مايو شخصيتى في الفيلم الجديد #ريما".

وتفاعل متابعو مايا نصرى مع الصورة، معلقين: بالتوفيق، ان شاء الله يكسر الدنيا، اخيرًا، القمر طلع تانى".

جدير بالذكر أن فيلم "ريما" بدأ تصويره قبل إجازة عيد الأضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بستوديو مصر واستكمل التصوير منذ أيام، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر المقبل.
مايا نصرى تنشر صورة من كواليس فيلم ريما.. شاهد

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