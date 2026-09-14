قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ننتج كميات قياسية من الصواريخ ونسلمها يوميا لقواتنا في الشرق الأوسط
انتشار لجان التفتيش في المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تنفيذ 5 تعليمات
ما حكم تسميم الكلاب للخلاص من إيذائها؟.. أمين الإفتاء يجيب
الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا
برلماني: العلاقات المصرية السعودية ركيزة الأمن القومي العربي وشراكة استراتيجية لمواجهة التحديات
استخدموا الشمسية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس
ترامب: الدعوات لفرض قيود على الذكاء الاصطناعي «مؤامرة مريضة»
القبض على سيدة ألقت زجاجات على الماره من شرفة منزلها بالإسكندرية
نادر رونج: الصين ترفض التصعيد العسكري وتدعو لحل الأزمة الأمريكية الإيرانية بالحوار
21 مباراة في 5 أشهر.. ننشر أجندة الأهلي الكاملة حتى فبراير 2027
النقل توجه بتخفيض زمن التقاطر بالمونوريل وتصدر اشتراك للطلبة بتخفيضات تصل 60 %
محمد العطيفي: كندا تسعى لبناء تحالف فريد مع أوروبا في ظل تدهور العلاقات مع أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: مشاركة ناجحة لمصر بقمة البريكس.. ورؤية مصر تدعم نمو الاقتصاديات الناشئة

مدحت الكمار
مدحت الكمار

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس تنامي الحضور المصري في دوائر صنع القرار الدولي، وتؤكد ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

مشاركة مصر في قمة البريكس

وقال الكمار في تصريح صحفي له البوم إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التجمع الدولي المهم تمثل فرصة لتعزيز الشراكات المصرية مع الدول الأعضاء في بريكس والدول المشاركة، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضرورة توسيع مجالات التعاون وبناء شراكات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

وأضاف عضو صناعة البرلمان أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي بشأن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، تمثل أحد أهم محاور التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن امتلاك التكنولوجيا وتوطينها أصبحا عنصرين أساسيين في رفع القدرة التنافسية للدول، ودعم اقتصاداتها، وخلق فرص جديدة أمام الشباب.

وأوضح مدحت الكمار أن التركيز على قضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقة يمثل انعكاسًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه دول العالم، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون الدولي في هذه الملفات، إلى جانب دعم التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تخدم الأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار النائب إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تيسير حصول الدول النامية على التمويل والتكنولوجيا يعكس اهتمام مصر بدعم مسارات التنمية في دول الجنوب، وضرورة بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وعدالة، يتيح للدول النامية الاستفادة من فرص النمو والتطور التكنولوجي.

ولفت نائب القليوبية. إلى أن تطوير البنية التحتية وشبكات النقل واللوجستيات يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن قناة السويس تظل واحدة من أهم ركائز التجارة الدولية، وأن مواصلة تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية ومحاور النقل والربط يعزز قدرة مصر على دعم انسيابية حركة التجارة العالمية وتأمين سلاسل الإمداد.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه على أن التحركات المصرية داخل تجمع بريكس تعكس سياسة قائمة على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور أكبر في حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مختلف دول العالم.

بريكس البريكس قمة بريكس تجمع البريكس البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

المجني عليه

أنهوا حياته وسرقوا سيارته.. جهود مكثفة لكشف لغز وفاة أيمن أحمد من الفيوم داخل مزرعة بالضبعة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

الزمالك وبيراميدز

تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية

البنزين

حسم الجدل حول الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم

ترشيحاتنا

سيارات هوندا ونيسان ومازدا

هوندا ومازدا ونيسان في اختبار 250 ألف ميل.. والنتيجة تحسم المنافسة

فورد F-150

فورد تخطط لتحويل سيارة F-150 إلى مطبعة قطع غيار ثلاثية الأبعاد

الذكاء الاصطناعي بالسيارات

شركات السيارات تنفق المليارات على الذكاء الاصطناعي والعائد يتأخر سنوات

بالصور

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة.. متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟
إيدك بتنمل وإنتِ نايمة؟ متى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يحتاج لطبيب؟

ماكلارين تتحول إلى حطام.. مصرع مؤثر سيارات أمريكي في حادث مروع

جيمس وير
جيمس وير
جيمس وير

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل
أطعمة تجعل طفلك لا يشعر بالجوع أثناء اليوم الدراسي الطويل

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد