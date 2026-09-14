برلماني: مشاركة ناجحة لمصر بقمة البريكس.. ورؤية مصر تدعم نمو الاقتصاديات الناشئة

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تعكس تنامي الحضور المصري في دوائر صنع القرار الدولي، وتؤكد ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي واقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

مشاركة مصر في قمة البريكس

وقال الكمار في تصريح صحفي له البوم إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التجمع الدولي المهم تمثل فرصة لتعزيز الشراكات المصرية مع الدول الأعضاء في بريكس والدول المشاركة، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من ضرورة توسيع مجالات التعاون وبناء شراكات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات والتحديات.

وأضاف عضو صناعة البرلمان أن الرؤية التي طرحها الرئيس السيسي بشأن تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، تمثل أحد أهم محاور التنمية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن امتلاك التكنولوجيا وتوطينها أصبحا عنصرين أساسيين في رفع القدرة التنافسية للدول، ودعم اقتصاداتها، وخلق فرص جديدة أمام الشباب.

وأوضح مدحت الكمار أن التركيز على قضايا الأمن الغذائي والمائي والطاقة يمثل انعكاسًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه دول العالم، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون الدولي في هذه الملفات، إلى جانب دعم التوسع في الطاقة النظيفة والمتجددة ومواجهة تداعيات تغير المناخ، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تخدم الأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار النائب إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تيسير حصول الدول النامية على التمويل والتكنولوجيا يعكس اهتمام مصر بدعم مسارات التنمية في دول الجنوب، وضرورة بناء نظام اقتصادي دولي أكثر توازنًا وعدالة، يتيح للدول النامية الاستفادة من فرص النمو والتطور التكنولوجي.

ولفت نائب القليوبية. إلى أن تطوير البنية التحتية وشبكات النقل واللوجستيات يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز حركة التجارة العالمية، مؤكدًا أن قناة السويس تظل واحدة من أهم ركائز التجارة الدولية، وأن مواصلة تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية ومحاور النقل والربط يعزز قدرة مصر على دعم انسيابية حركة التجارة العالمية وتأمين سلاسل الإمداد.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه على أن التحركات المصرية داخل تجمع بريكس تعكس سياسة قائمة على تنويع الشراكات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة على الساحة الدولية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور أكبر في حركة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي بين مختلف دول العالم.