وكيل مشروعات البرلمان: كلمة السيسي في بريكس تؤكد قدرة مصر على صياغة شراكات دولية متوازنة

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس الحضور المتزايد لمصر في المحافل الدولية المؤثرة، وقدرتها على بناء علاقات وشراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

مصر في قمة البريكس

وقال نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، إن وجود مصر في اجتماعات بريكس يمثل امتدادًا لسياسة الدولة المصرية الرامية إلى تنويع دوائر التعاون الاقتصادي والاستثماري، وعدم الاكتفاء بالشراكات التقليدية، موضحًا أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على الدول البحث عن مسارات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة عكست رؤية مصرية واضحة تجاه القضايا التي تشغل الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين دول الجنوب، ودعم جهود التنمية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، بما يسهم في خلق فرص نمو أكثر استدامة.

وأشار نشأت العمده. إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملفات الذكاء الاصطناعي والابتكار ونقل التكنولوجيا يعكس إدراكًا لأهمية التحول التكنولوجي في رسم مستقبل الاقتصادات، مؤكدًا أن امتلاك أدوات التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل الدول يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية وفتح مجالات جديدة أمام الشباب.

وأوضح عضو مجلس النواب. أن التعاون في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على ضرورة توسيع الشراكات الدولية في هذه المجالات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي والمائي للدول.

ولفت النائب إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تجعلها شريكًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي وقناة السويس وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وشدد نائب الصعيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، والاستفادة من مكانتها وموقعها في دعم التعاون بين دول العالم، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وأختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه أن الحضور المصري الفاعل في بريكس يمثل فرصة مهمة لطرح أولويات الدول النامية والدفاع عن حقها في الحصول على التمويل والتكنولوجيا، بما يساعدها على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.