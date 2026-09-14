قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهرجان الإسكندرية المسرحي يطلق اسم الفنان محمد سعد على دورته الـ16
نتنياهو: نواصل تدمير مواقع حزب الله في لبنان
تنسيق الأزهر 2026.. كيفية تعديل الرغبات والتحويل بين الكليات
برلماني: «حياة كريمة» نموذج وطني متكامل لترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان
التعليم عن واقعة مدرسة دار السلام: طالب واحد بالمستشفى و6 خرجوا
سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الجديد في البنوك
تحليق مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وإحراق منازل وقصف جنوبا
ترامب: إيران بريئة من ارتفاع أسعار الديزل.. وهذا هو الحل
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الموعد والشروط وخطوات الحجز
الباب ماوقعش على حد والاصابات سببها التدافع| أول رد من التعليم على حادث مدرسة دار السلام
هافيستو: إسكات البنادق ضرورة لمنح الشعب السوداني فرصة لحياة كريمة
محمد النني مرشح لمنصب إداري في بيراميدز.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل مشروعات البرلمان: كلمة السيسي في بريكس تؤكد قدرة مصر على صياغة شراكات دولية متوازنة

محمد نشأت العمدة
محمد نشأت العمدة
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس بالعاصمة الهندية نيودلهي، تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، وتعكس الحضور المتزايد لمصر في المحافل الدولية المؤثرة، وقدرتها على بناء علاقات وشراكات قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

مصر في قمة البريكس

وقال نشأت العمده في تصريح صحفي له اليوم، إن وجود مصر في اجتماعات بريكس يمثل امتدادًا لسياسة الدولة المصرية الرامية إلى تنويع دوائر التعاون الاقتصادي والاستثماري، وعدم الاكتفاء بالشراكات التقليدية، موضحًا أن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تفرض على الدول البحث عن مسارات جديدة للتعاون وتبادل الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة عكست رؤية مصرية واضحة تجاه القضايا التي تشغل الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها تعزيز التعاون بين دول الجنوب، ودعم جهود التنمية، وتحقيق قدر أكبر من التكامل في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، بما يسهم في خلق فرص نمو أكثر استدامة.

وأشار نشأت العمده. إلى أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملفات الذكاء الاصطناعي والابتكار ونقل التكنولوجيا يعكس إدراكًا لأهمية التحول التكنولوجي في رسم مستقبل الاقتصادات، مؤكدًا أن امتلاك أدوات التكنولوجيا الحديثة وتوطينها داخل الدول يمثلان ركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية وفتح مجالات جديدة أمام الشباب.

وأوضح عضو مجلس النواب. أن التعاون في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، مشددًا على ضرورة توسيع الشراكات الدولية في هذه المجالات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي والمائي للدول.

ولفت النائب إلى أن مصر تمتلك مقومات استراتيجية تجعلها شريكًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي وقناة السويس وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد.

وشدد نائب الصعيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية متكاملة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، والاستفادة من مكانتها وموقعها في دعم التعاون بين دول العالم، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري.

وأختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه أن الحضور المصري الفاعل في بريكس يمثل فرصة مهمة لطرح أولويات الدول النامية والدفاع عن حقها في الحصول على التمويل والتكنولوجيا، بما يساعدها على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية المتزايدة.

بريكس البريكس قمة بريكس تجمع بريكس البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

الاب ونجله

بدل ما أوصلك المدرسة أقف آخد عزاك.. أب ينعى نجله بكلمات تبكى القلوب: ليه كده يا صاحبي؟

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

سعر الذهب

1300 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

الذهب

مفاجأة في سوق الذهب.. الشعبة توجه تحذيرًا عاجلًا للمواطنين وتكشف مفاجأة الأسعار في 2026

ترشيحاتنا

جراديشار

جراديشار يقود تشكيل سيراميكا أمام البنك الأهلي في الدوري

عبدالله السعيد

خالد الغندور يشيد بعبد الله السعيد بعد هاتريك تاريخي في دوري أبطال أفريقيا

حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد لن يعود للدوري المصري في يناير المقبل.. أحمد حسن يكشف

بالصور

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي
طفلك بيرجع من المدرسة تعبان؟ 7 أسباب وراء الإرهاق اليومي

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر

بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ
بعد انخفاض سعرها.. أسهل طريقة لتخزين الطماطم لأشهر من غير ما تبوظ

طريقة عمل ساندوتش الكبدة الإسكندراني

، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.
، طريقة عمل ساندوتش الكبدة الاسكندرانى.

مين العريس؟ .. القصة الكاملة لزواج طليقة أحمد مكي في لندن | صور

مي كمال الدين
مي كمال الدين
مي كمال الدين

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد