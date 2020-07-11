شابة تنفق 75 ألف جنيه إسترليني لتصبح كالدمية باربي.. صور

أنفقت شابة نحو 75000 جنيه إسترليني على مظهرها لتصبح شبيه بالعروس البارقي الشهيرة، حيث تعتقد الآن إنها لا تستطيع الحصول على وظيفة لأنها باتت فتاة مثيرة للغاية.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، كانت باربرا لونا سيبوس ، من بودابست ، المجر ، تحاول تلفت الأنظار، خاصة عندما أجرت عملية لتكبير أجزاء من جسدها وهي في سن 17 عامًا.

منذ ذلك الحين ، خضعت لـ 10 عمليات جراحية حتى تتمكن من الحصول على مظهر شبيه بشخصية الدمية باربي.

على الرغم من أن الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا أصبحت راضية أكثر عن مظهرها في الوقت الحاضر ، إلا أنها تعتقد أن مظهرها قد أعاق مسيرتها المهنية.

وتدعي الفتاة أنها اضطرت إلى ترك العمل كموظف استقبال لأن جمالها دفع الرجال إلى "الجنون".

وبعد فشلها في إيجاد عمل مناسب، أصبحت تعمل كموديل، عبر صفحتها بالانستجرام لتستعرض أسلوب حياتها اليوم، وتحصد المزيد من المتابعين.