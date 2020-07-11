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منوعات

"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات

السبت 11/يوليه/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
فكرة مبتكرة لجأ إليها بعض  المصورين  لمحاربة التحرش، خاصة مع زيادة قصص التحرش، ومعاناة كثير من الفتيات من المضايقات فى الشارع، مما تلجأ بعض السيدات إلى عدم النزول من الأساس حتى لا يتعرضن للتحرش.

"خط احمر" جلسة تصوير قامت بها صفحة inside out studios  لتجسيد الأثر النفسي على الفتيات، عقب تعرضهن للتحرش، وسط سلبيات من المجتمع حولهم ، وإقناعتهن بتقبل الوضع بحجة الخوف من الفضيحة  أو بحجة أنها من تسببت في الأمر.

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يذكر أن تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر للنائب العام على التحرك التاريخي لقضية التحرش، قائلة: إن القانون سيأخذ مجراه والحادثة لن تمر مرور الكرام.

وأضافت مرسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن ما نراه باستقبال الشكاوى أن السيدات والبنات أصبحوا يبلغون عن ظواهر التحرش ولن يتحدثوا بعد مرور سنوات كما كان يحدث في الماضي.

وتابعت رئيس المجلس القومي للمرأة أنه لن يكون هناك عودة للوراء لممارسة التحرش، مشيرة إلى أنني أتمنى ألا يكون المجتمع جزءا من الجريمة.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أنه يوجد قانون للتحرش الجنسي مؤكدة أنه يجب أن يتم تطبيق القانون بشكل صارم .
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
"خط احمر".. جلسة تصوير تجسد الأثر النفسي للتحرش على الفتيات
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