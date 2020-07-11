AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أختي الكبيرة اللي بعشقها.. شاهد حمو بيكا برفقة وفاء عامر

السبت 11/يوليه/2020 - 04:49 ص
حمو بيكا و فاء عامر
حمو بيكا و فاء عامر
Advertisements
ميرنا محمود
نشر مغني المهرجانات حمو بيكا، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور  انستجرام 

وظهر حمو بيكا  برفقة وفاء عامر وكتب معلقا : اختي الكبيرة الي بعشقها 

ونفى مصدر مقرب، من فرقة مطرب المهرجانات حمو بيكا، في تصريح لـ صدى البلد، ما تردد على السوشيال ميديا، حول دخوله الإنعاش بأحد مستشفيات الإسكندرية، بعد إصابته بعدة طعنات متفرقة في منطقة البطن.

اقرأ أيضًا :



وسرعان ما خرج، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيديو ظهر فيه على أحد شواطئ الساحل الشمالي، لينفي تلك الأخبار، معلقًا: «أنا أهو في الساحل وزي الفل». 

وأضاف حمو بيكا، في الفيديو أن مروج الشائعة شخص يحب الشهرة، لكنه لن يذكر اسمه، معلقًا: «انت بتحب تتصيت بس أـنا مش هصيتك»، مستنكرًا تلك التصريحات. 

من جهة أخرى، تداول منذ فترة فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " للمطرب حمو بيكا، وهو يعلن انتهاء حظر التجول يوم السبت، وقد سخر منه الجميع بسبب زيادة أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا يوما بعد يوم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبيتك وجرحتيني .. أروى تبهر الجمهور من جلسة تصوير بعد حلقة حمو بيكا في رامز مجنون رسمي .. شاهد

بـ جيب البليسيه .. أروى تخطف الأنظار فى حلقة حمو بيكا مع رامز جلال

حمو بيكا ينشر صورة جديدة من حلقته ببرنامج رامز جلال

أحلى زوزة.. الظهور الأول لـ خطيبة حمو بيكا

هلا والله.. حمو بيكا يستعرض سيارته الجديدة.. شاهد

أسد المجال.. حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا | شاهد

ترشيحاتنا

رامي ربيع: ندمان على الانضمام للأهلي والتوقيع للجونة أسوأ قرار

الصحة: تسجيل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و85 وفاة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا إلى 23274

انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف لجنتك من موبايلك في دقيقة

بملابس جريئة.. زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى عيد ميلاده

الوفد يصل غدا.. الاتفاق السعودي يقترب من ضم محمد شريف من الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوستالجيا| قصة أول حفل غنت فيه كوكب الشرق أم كلثوم في حياتها.. وسبب تسميتها بهذا الاسم

طريقة تحضير شوربة المشروم الدايت

تاتو أمل رزق يثير غضب جمهورها |شاهد