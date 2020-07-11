قبل ولادتها .. كاتي بيرى تطرح أغنية Smile





والأغنية ضمن ألبومها الجديد والذى من المقرر طرحه فى أغسطس المقبل بشكل كامل.





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ومن ناحية أخرى تنتظر كاتى بيرى مولودتها الأولى من حبيبها اورلاندو بلوم حيث اعربت عن سعادتها بهذا المولود الجديد وانها استعدت جديا لاستقباله.





وكانت كاتى بيرى طرحت كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ وانتظار طفلها الأول حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها وكليب "Daisies " من إنتاج وإخراج ليزا فولوشى.