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فن

قبل ولادتها .. كاتي بيرى تطرح أغنية Smile

السبت 11/يوليه/2020 - 08:33 ص
كاتى بيرى
كاتى بيرى
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آيه عاطف
طرحت النجمة العالمية كاتى بيرى ،أغنية جديدة من ألبومها الجديد بعنوان Smile وذلك عبر قناتها على يوتيوب. 

والأغنية ضمن ألبومها الجديد والذى من المقرر طرحه فى أغسطس المقبل بشكل كامل. 

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ومن ناحية أخرى تنتظر كاتى بيرى مولودتها الأولى من حبيبها اورلاندو بلوم حيث اعربت عن سعادتها بهذا المولود الجديد وانها استعدت جديا لاستقباله. 

وكانت كاتى بيرى طرحت كليب " Daisies " بعد أن كشفت عن بطنها المنتفخ وانتظار طفلها الأول حتي توثق لهذه الفترة الهامة التي تعيشها وكليب "Daisies " من إنتاج وإخراج ليزا فولوشى. 
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