درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 11 - 7 - 2020 بمحافظات مصر.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، تقريرا عن حالة الطقس اليوم، السبت 11 - 7 - 2020 بمحافظات مصر، حيث تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:
العظمى والصغرى
القاهرة العظمى 36 والصغرى 25
الأسكندرية العظمى 29 والصغرى 23
مطروح العظمى 29 والصغرى 22
بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23
دمياط العظمى 30 والصغرى 24
الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 24
السويس العظمى 36 والصغرى 24
العريش العظمى 34 والصغرى 22
طابا العظمى 35 والصغرى 24
شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 27
المنيا العظمى 37 والصغرى 25