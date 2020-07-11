مواعيد مباريات اليوم السبت 11 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، السبت، 11-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويرصد موقع صدى البلد الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم على للنحو التالي..
الدوري الإنجليزي
نوريتش سيتي X وست هام يونايتد 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 4.
واتفورد X نيوكاسل يونايتد 01:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
ليفربول X بيرنلي - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
شيفيلد يونايتد X تشيلسي - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
برايتون X مانشستر سيتي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
أوساسونا X سيلتا فيجو - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
بلد الوليد X برشلونة - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.