مواعيد مباريات اليوم السبت 11 - 7 - 2020 والقنوات الناقلة

يقام اليوم، السبت، 11-7-2020، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية، حيث عادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



