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رياضة

يوفنتوس يسعى لمصالحة جماهيره على حساب أتلانتا بـ الدوري الإيطالي

السبت 11/يوليه/2020 - 09:34 ص
فريق يوفنتوس
فريق يوفنتوس
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محمد السعيد
يستضيف فريق يوفنتوس نظيره أتلانتا اليوم السبت، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، بعد الهزيمة الكبيرة أمام ميلان بنتيجة 4 - 2، في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح أتلانتا الذي يقدم موسما مميزا في مسابقة الدوري الإيطالي، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البيانكونيري، للحفاظ على آماله في إنهاء الموسم في المركز الثاني.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يحل أتلانتا ثالثا بـ 67 نقطة.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، لاتسيو مع ساسولو، وبريشيا مع روما.
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