في 83 منطقة.. إصابات كورونا في روسيا تتخطى حاجز 720 ألفا

أعلن مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، عن أن الدولة سجلت 6611 حالة إصابة بـ الفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل المجموع التراكمي إلى 720547.





وأفاد المركز أنه خلال ال 24 ساعة الماضية، أكدت روسيا 6611 إصابة بـ كوفيد 19 في 83 منطقة، بما في ذلك 1766 (26.7 في المائة) بدون أعراض.





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وسجلت موسكو 678 حالة في 24 ساعة، وهو أكثر من أي منطقة أخرى في روسيا، وسجلت سان بطرسبرج 296 حالة جديدة خلال الفترة المحددة.





وفي الوقت نفسه، تم تسريح 8378 شخصًا بعد تلقي علاج فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد حالات التعافي إلى 497446، وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية، توفي 188 مريضًا مصابًا بالفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 11205.