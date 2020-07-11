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أخبار البلد

خلال يونيو.. شعراوى: تلقينا 16 ألف رسالة تضمنت 2690 شكوى ونجحنا في حل 79% منها

السبت 11/يوليه/2020 - 11:44 ص
مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع
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ايمان البكش
تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ،  تقريرًا عن جهود مبادرة "صوتك مسموع" لحل شكاوي المواطنين خلال شهر يونيو 2020 ومدى استجابتها للشكاوى الواردة لها وحلها فى أسرع وقت ممكن والتفاعل مع الشكاوى عبر وسائل التواصل المختلفة للمبادرة سواء الصفحة الرسمية على الفيس بوك أو رقم الواتس أب أو الخط الساخن أو الإيميل.

وأعلن اللواء محمود شعراوى أن مبادرة " صوتك مسموع " تلقت منذ إطلاقها فى نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى الآن أكثر من 167 ألف رسالة منها حوالى 37 ألف شكوى تم حل 35,4 ألف شكوى بنسبة 95,6% وجارى حلى 1721 شكوى .

وأكد وزير التنمية المحلية أن شهر يونيو الماضى شهد زيادة فى عدد الرسائل التى تلقتها المبادرة مقارنه بشهر مايو بأكثر من 6 آلاف رسالة حيث استقبلت المبادرة خلال شهر يونيو  16239 رسالة منها 2690 شكوى تم الرد على 2132 شكوى منها بنسبة 79,3% وجارى حل 558 شكوى ، مشيرًا الى تزايد إقبال المواطنين وتفاعلها مع المبادرة لايجابيتها وسرعتها في حل الشكاوى بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم والوصول اليهم فى جميع المحافظات  .

وأوضح اللواء شعراوى إن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى شكاوى القمامة والتى بلغ عددها 1247 شكوى ثم الاشغالات 709 شكوى ومخالفات البناء 602 شكوى ثم التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة 94 شكوى وشكاوى الفساد 38 شكوى ، لافتًا الى أن أكثر المحافظات استجابة للشكاوى هى ( البحر الاحمر – البحيرة – الفيوم – الدقهلية - القليوبية).

وفي السياق ذاته، وجه اللواء محمود شعراوي كافة المحافظات بأن تقوم فرق العمل المتصلة بالمبادرة بزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، وشدد الوزير على أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها تعد معيار أساسي للتقييم المستمر لأداء العمل للعاملين فى الإدارة المحلية بكافة المحافظات للدفع بالعناصر الجيدة والتى تتفانى فى العمل وتساعد وتبتكر فى حل الشكاوى وتتفاعل بصورة سريعة مع المواطنين ، وطالب "شعراوي" بضرورة قيام فرق العمل بالمحافظات بتحليل الشكاوى حسب القطاع والمجال للتعرف على أوجه القصور ومعالجتها ووضع معايير للأداء وطرق الحل وعرض تلك التقارير على القيادات التنفيذية مع إخطار القائمين على المبادرة بالوزارة لإعداد تقرير بذلك .

وأشار "شعراوي" إلى أنه يتم التنسيق مع فرق العمل المشكلة بالمحافظات للرد على الشكاوى والاستفسارات بالتنسيق مع فريق العمل الذى يعمل بالوزارة فى مواعيد العمل الخاصة بالمبادرة ، مطالبًا كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف شعراوى انه تم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي الشكاوى من المواطنين للتيسير عليهم في وصول صوتهم وشكواهم بكافة الطرق التى تناسبهم وعلى رأسها تخصيص رقم " الواتس أب " وهو ( 01150606783)، وكذلك الصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك" بعنوان (صوتك مسموع) (ww.facebook.com/sotakmasmwo), والخط الساخن(15330) والذى يعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة، والبريد الإلكتروني ([email protected]).
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