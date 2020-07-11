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رياضة

استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني.. لاعبو البنك الأهلي يواصلون التدريبات

السبت 11/يوليه/2020 - 01:10 م
البنك الاهلي
البنك الاهلي
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عبدالله هشام
اختتم فريق كرة القدم الأول بنادي البنك الأهلي أول تدريباته على ملعبه بالعجوزة وسط فرحة كبيرة بالعودة من جديد للتدريبات التي بدأت في السابعة صباحًا استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني . 

وأدى الفريق تدريباته علي فترتين السابعة صباحًا المجموعة أ والتاسعة صباحا المجموعة ب ، بناء علي قرار الجهاز الفني بقيادة عيد مرازيق التدريب يوميا علي فترتين كل فترة تشهد مجموعة من اللاعبين.

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب دورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة متساويا مع المتصدر فريق بني سويف .

جدير بالذكر أن أندية القسم الثاني تنتظر قرارات اتحاد الكرة المصري لتحديد مصير صعود وهبوط الفرق أو استكمال المسابقة .
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