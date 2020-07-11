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أخبار البلد

اختصاصاته واضحة بالدستور.. الفلاحين تكذب ادعاءات الإخوان حول انتخابات مجلس الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن مجلس الشيوخ لن يكلف الدولة نفقات زائدة، خصوصا أن مجلس النواب يتحمل أعباء كبيرة جدا، وتواجد مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة بات أمرا ضروريا للغاية.

ولفت إلى أن صلاحيات مجلس الشيوخ سوف تتمحور حول الاختصاصات التي نص عليها الدستور، فكل صلاحيات مجلس الشيوخ تصب في مراجعة وإعداد القوانين المكملة للدستور والاتفاقات الدولية التي تتعلق بأعمال السيادة، حيث أنه من الملزم أخذ رأي مجلس الشيوخ في كل الأمور التي تحال إليه من قبل رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب وما تم النص عليه من الدستور.

وأوضح أمين عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم، أن ما تردده قنوات الإخوان ووسائل الإعلام المعادية لمصر قيادة وشعبا، لا تمت للحقيقة بصلة، وأن إجراء أول انتخابات لمجلس الشيوخ في جو من الديمقراطية والحرية يثير حفيظة الإخوان وداعميهم، لذلك يشككون فى العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، وهو ما كشفه الشعب المصري مبكرا، ودحض بنفسه كافة الادعاءات التى يروح لها الإخوان وقنواتهم المعادية لمصر.

وأضاف "أبواللوز" أن هناك 5 مهام رئيسية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة (248) من الدستور  على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الإجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

وتابع "كما حددت المادة 249 الاختصاصات الرئيسية حيث يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
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