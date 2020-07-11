AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزارة التعليم العالي تطلق فيديو توضيحيا لطلاب البعثات حول المنصة الإلكترونية لطلاب الإشراف العلمي

السبت 11/يوليه/2020 - 01:16 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني

أطلقت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  فيديو يوضح للطلاب خارج مصر كيفية التقديم الالتحاق والدراسة خارج مصر أو الانتقال بين الجامعات،  وذلك عبر المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg) الخاصة بإتمام إجراءات الدراسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، والتي أطلقت في إطار خطة الدولة الهادفة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أطلق د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 


اقرأ ايضا:

من رحم المعاناة تخرج الابتكارات.. وزير التعليم العالي يعلن عن اختراع روبوت لتوزيع أوراق الامتحانات

وزير التعليم العالي: مصر قد تكون تخطت مرحلة الذروة لفيروس كورونا

وكان قد أكد الوزير أن الهدف من هذه المنصة هو سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة، والحصول على كافة الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أوالسفارات والقنصليات المصرية، وانتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.

وأضاف الدكتور عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميم خدمة الإشراف العلمي على أبنائنا من الطلبة والطالبات، بحيث لا يقتصر التسجيل على الدارسين من الذكور الراغبين في الحصول على تصاريح السفر وتأجيل التجنيد، وذلك في إطار تنفيذ قانون البعثات والإجراءات الصادرة بشأنها قرارات المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادات للدراسين بعد العودة إلى الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن تأجيل التجنيد للطلاب والخطوات المطلوبة لوضع طالب تحت الإشراف العلمي للبعثات

لراغبي الدراسة في إيطاليا.. التعليم العالي تعلن عن منحة بحثية والتقديم عبر هذا الرابط

شروط الإعلان الرابع لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2020/2021

تذليل العقبات أمام الدارسين بالخارج.. وزير التعليم العالي يلتقي المستشارين والملحقين الثقافيين المصريين بالخارج

بالفيديو - وزارة التعليم العالي تطلق منصة إلكترونية لطلاب الإشراف العلمي

التعليم العالي تعلن عن منح جديدة للدراسة بجامعة بكين.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عماد الدين حسين: الوضع السياسى داخل إثيوبيا هش وفكرة القبائل والأقاليم هى المسيطرة.. فيديو

انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي

علي جمعة يكشف عن فعل شائع يأكل الحسنات والأعمال الصالحة

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

AdvertisementS

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

مصر بدون عشوائيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

التضامن: اليوم تشغيل موقع حجز بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

الرئاسة التركية تكشف حقيقة استقالة بشار الأسد

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مميز.. يارا تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

بـ لوك غريب.. عائشة بن أحمد تتألق بإطلالة غير تقليدية

فى عيد ميلاده.. استوحي أناقتك من أحمد صلاح حسني