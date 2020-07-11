وزارة التعليم العالي تطلق فيديو توضيحيا لطلاب البعثات حول المنصة الإلكترونية لطلاب الإشراف العلمي

أطلقت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو يوضح للطلاب خارج مصر كيفية التقديم الالتحاق والدراسة خارج مصر أو الانتقال بين الجامعات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg) الخاصة بإتمام إجراءات الدراسين المصريين على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمي للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي، والتي أطلقت في إطار خطة الدولة الهادفة إلى التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، أطلق د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





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وكان قد أكد الوزير أن الهدف من هذه المنصة هو سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة، والحصول على كافة الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أوالسفارات والقنصليات المصرية، وانتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.



وأضاف الدكتور عبدالغفار أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعميم خدمة الإشراف العلمي على أبنائنا من الطلبة والطالبات، بحيث لا يقتصر التسجيل على الدارسين من الذكور الراغبين في الحصول على تصاريح السفر وتأجيل التجنيد، وذلك في إطار تنفيذ قانون البعثات والإجراءات الصادرة بشأنها قرارات المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة الشهادات للدراسين بعد العودة إلى الوطن.