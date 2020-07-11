التصريح بدفن 8 جثث والبحث عن 3 آخرين في واقعة غرق بـ شاطئ النخيل

قرر المستشار مصطفى حلمي، المحامي العام لنيابات الدخيلة الكلية، غلق شاطئ النخيل بمدينة ٦ أكتوبر، غرب الإسكندرية على إثر المأساة الإنسانية المتكررة في الشاطئ والتي وقعت أمس الأول الجمعة بغرق ١١ مواطنا مصريا وتم انتشال ٨ وأصدرت النيابة العامة قرار بالتصريح بدفنهم.







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وأوضحت التحقيقات أن الأجهزة المعنية من حماية الشواطئ تواصل البحث عن ثلاثة آخرين مازالوا لم يتم العثور عليهم داخل البحر بينما يرقد أحد الضحايا في المستشفى وحالته الصحية غير مستقرة ولم تتمكن النيابة من سؤاله.







كما أمرت النيابة العامة تشكيل لجنة من حماية الشواطئ واساتذة من جامعة الإسكندرية لتقديم تقرير فني عن أسباب الغرق في الشاطئ وتحديد المسؤولية عن أسباب الغرق وتكراره في الشاطئ.



وقررت النيابة الاستعلام من حي العجمي والمحافظة عن المسؤولين عن دخول المواطنين إلى الشاطئ وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.