نسرين طافش لجمهورها: تذكر دائما أنك لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين

View this post on Instagram

: تذكر دائما .. انك لست محدود بفرصة واحدة او مستقبل معين .. الحياة اوسع من ان تتمسك بشئ ظنا منك بانه قد لا يتكرر .. Have a beautiful day 🌻 Hair style by : @danihairstylist1 💫 Shot by : @ali.alkurdi.photography 💫