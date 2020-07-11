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فن

نسرين طافش لجمهورها: تذكر دائما أنك لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين

السبت 11/يوليه/2020 - 04:08 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نسرين طافش قائلة: " تذكر دائما .. انك لست محدود بفرصة واحدة او مستقبل معين ..الحياة اوسع من ان تتمسك بشئ ظنا منك بانه قد لا يتكرر ".
Have a beautiful day ".

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كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش عرض للمرة الأولى في رمضان الماضي، وهو من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.


وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، وحنان سليمان.


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