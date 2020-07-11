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برلمان

نائب: فيروس كورونا لايزال موجودا في مصر بشكل مخيف

السبت 11/يوليه/2020 - 07:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه حتى وقتنا هذا فإننى أرى أن فيروس كورونا لايزال موجودا فى مصر بشكل مخيف، وبالتالى فلا يجب ان نرسل رسالة طمأنينة للمواطنين الآن بشأن انتهاء ذروة فيروس كورونا.

وأكد حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة اتخاذ المواطنين للإجراءات الإحترازية اللازمة بشكل كامل لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى ضرورة اتباع المواطنين لإرشادات وزارة الصحة باعتبارها الملاذ الآمن لهم لمواجهة هذه الجائحة.

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين،  قائلا: لو كانت ذورة فيروس كورونا انتهت لما رأينا المواطنين لازالوا يتبعون الإجراءات الإحترازية.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، قال إن التاريخ سيتذكر كثيرا الجهود الكبيرة التي فعلتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة.

وتابع  عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"، أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة منذ اليوم الأول لظهور فيروس كورونا لمواجهة هذه الأزمة.

ونوه وزير التعليم العالي إلى أنه يمكن القول إنه من الممكن أن نكون قد تجاوزنا مرحلة الذروة في كورونا، والآن في مرحلة تسطيح أرقام الإصابات، استعدادا للنزول بشكل تدريجي إلى أن تنتهي.

وأشار عبد الغفار إلى أن انخفاض الأعداد بهذا الشكل اليومي سببه التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية. 
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