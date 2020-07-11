أضرار خل التفاح ومتى تصاب بها ؟

يمتلك خل التفاح العديد من الفوائد الصحية والتجميلية للجسم كتطهير البكتيريا وعلاج الدوالى والقشرة إلا أن له بعض الأضرار الجانبية إذا لم يتم توخى الحذر بما فيه الكفاية.









أوضح موقع " Verywellhealth " أن Verywellhealth " أن خل التفاح من المواد المنزلية الشائعة ، مما يجعل البعض يعتقد أنه آمن ولكن للضارة عند استخدامه بشكل عشوائى او لفترة طويلة أو بتركيزات عالية او كان الانسان يعانى من مرض يمنعه من استخدام الخل مثل القرحة.





-قد يسبب حروقًا كيميائية كانت هناك تقارير عن حالات حروق كيميائية وقعت بعد استخدام خل التفاح لعلاج الثآليل ومرض الرخويات المعدية .

-على الرغم من أنه يستخدم على نطاق واسع كعلاج منزلي لتبييض الأسنان أو تحسين النفس لكنه قد يسبب تآكل مينا الأسنان مما يؤدي إلى التسوس.

-تناوله داخل الخسم يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم ونقص السكر في الدم وتهيج الحلق وردود الفعل التحسسية خاصة عندما تؤخذ دون تخفيف أو بكميات كبيرة.

-يتفاعل خل التفاح مع بعض الأدوية ، بما في ذلك الملينات ، ومدرات البول ، ومخففات الدم ، وعلاجات أمراض القلب وداء السكري

-لا يجب استخدام خل التفاح كرذاذ أنفي ، أو غسل الجيوب الأنفية أو فى قطرات العين ، ولن يصلح في علاج القمل.



