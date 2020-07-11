AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أضرار خل التفاح ومتى تصاب بها ؟

السبت 11/يوليه/2020 - 10:11 م
اسماء محمد
يمتلك خل التفاح العديد من الفوائد الصحية والتجميلية للجسم كتطهير البكتيريا وعلاج الدوالى والقشرة إلا أن له بعض الأضرار الجانبية إذا لم يتم توخى الحذر بما فيه الكفاية.


أوضح موقع " Verywellhealth " أن خل التفاح من المواد المنزلية الشائعة ، مما يجعل البعض يعتقد أنه آمن ولكن للضارة عند استخدامه بشكل عشوائى او لفترة طويلة أو بتركيزات  عالية او كان الانسان يعانى من مرض يمنعه من استخدام الخل مثل القرحة.

-قد يسبب حروقًا كيميائية كانت هناك تقارير عن حالات حروق كيميائية وقعت بعد استخدام خل التفاح لعلاج الثآليل ومرض الرخويات المعدية .
-على الرغم من أنه يستخدم على نطاق واسع كعلاج منزلي لتبييض الأسنان أو تحسين النفس لكنه قد يسبب تآكل مينا الأسنان مما يؤدي إلى التسوس.
-تناوله داخل الخسم يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم ونقص السكر في الدم وتهيج الحلق وردود الفعل التحسسية خاصة عندما تؤخذ دون تخفيف أو بكميات كبيرة.
-يتفاعل خل التفاح مع بعض الأدوية ، بما في ذلك الملينات ، ومدرات البول ، ومخففات الدم ، وعلاجات أمراض القلب وداء السكري
-لا يجب استخدام خل التفاح كرذاذ أنفي ، أو غسل الجيوب الأنفية  أو فى قطرات العين ، ولن يصلح في علاج القمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماسك سهل لتطهير خلايا البشرة من العدوى

مخاطر يسببها الديكساميثازون لـ مرضى كورونا.. تعرف عليها

الملعقة السحرية لعلاج التهاب الحلق والجيوب الأنفية

اكتشف حقيقة فاعلية خل التفاح فى إنقاص الوزن

ترشيحاتنا

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

مستشار وزير الصحة.. مصر ضمن 7 دول عالميا تنخفض بها أعداد إصابات كورونا..فيديو

كامل الوزير: التشغيل التجريبي للمترو في المرحلة الرابعة حتى محطة الهايكستب السبت المقبل

بـ الكاجوال الجذاب.. منة فضالي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

أخبار الرياضة.. عمرو السولية يهاجم المتنمرين على ابنته.. انفراجة في مفاوضات الأهلي لضم موليكا.. صلاح على أعتاب إنجاز فريد

AdvertisementS

الصحة: تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم

هل يتم سحب نوبل من آبي أحمد.. إريتريا تعلن فشل اتفاقية السلام مع إثيوبيا

اغتصب الاول وقتل الثاني .. تفاصيل جريمة ذبح طفلي نجع ونس فى اسوان..صور

لجنة مواجهة كورونا بوازرة الصحة: دواء مصري خالص للعلاج قيد الدراسة

فترة شراهة الفيروس انتهت.. برلماني: كورونا أصبح أقل شراسة فى مصر

أرسلا صوره عاريًا لزوجته.. مباحث الدقهلية تضبط رجليّ أعمال عذّبا شخصًا

لجنة مكافحة كورونا: الفيروس لا ينتقل بالهواء ومنظمة الصحة متخبطة

بعد تضحيته من أجل الزمالك.. نجم بيراميدز يواجه أزمة مع إدارة النادي

أكلة كل بيت .. أستاذ تغذية يحذر من تناول وجبة المكرونة والبانية | فيديو

باسني ولمس أجزاء من جسمي.. ضبط محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة بتهمة التحرش

الإفتاء: تحويل آيا صوفيا لمسجد لعبة سياسية خطيرة.. وأردوغان يزعم حماية المقدسات

النيابة العامة تنفي معاقبة أب لنجله بتركه على مظلة شرفة وحدة سكنية بالعاشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغربها المسكنات.. 3 أشياء لن تتوقعها تحتوي على الكافيين

حلويات وأطعمة لها علاقة بالإصابة بفيروس كورونا .. تعرف عليها

«ساحر النساء» عانى من الديسلكسيا وملامحه سبب شهرة نجوم كارتون.. أسرار في حياة توم كروز