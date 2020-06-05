بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل





قدم موقع tipsandtricksarab ، حيلة ذكية تساعد على القضاء على الزوائد الجلدية في وقت سريع، باستخدام خل التفاح الشائع في كل مطبخ، لكن كيف يتم استخدامه ؟ .





استخدمي قطنة نظيفة وضعي بها قطرات من خل التفاح ثم قومي بالمسح بها على الزوائد الجلدية، وكرري هذه العلمية في اليوم 5 مرات، بشكل مستمر فيما لا يقل عن شهر.





بعد فترة ستلاحظين تغيير لون الزائدة الجلدية مرة تلو الأخرى بعد استخدام خل التفاح حتى يصبح لونها أسود، ثم تسقط وحدها دون الحاجة لإزالتها بطرق أخرى، حيث يعمل خل التفاح على تجفيف الزوائد الجلدية بشكل فعال حتى تسقط بشكل طبيعي.

تظهر لدى البعض زوائد جلدية في بعض المناطق بالجسم، مثل خلف الرقبة أو على الأكتاف، وقد يضطر المصاب بها إلى اللجوء لطبيب جلدية للفحص وإزالتها بطرق مختلفة حديثة، لكن يمكنك التخلص منها بطريقة طبيعية في المنزل دون الحاجة إلى أي جراحة ولو بسيطة .