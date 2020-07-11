اكتشف حقيقة فاعلية خل التفاح فى إنقاص الوزن

يعتقد كثير من الناس أن تناول خل التفاح قبل أو مع الوجبة له تأثير مشبع ويساعد فى انقاص الوزن





ذكر موقع " Verywellhealth" أن دراسة يابانية حديثة توصلت الى ان الأشخاص الذين تناولوا ما يصل إلى 30 مل (حوالي 6 ملاعق صغيرة) من خل التفاح يوميًا شهدوا انخفاضًا بسيطا من وزن الجسم خلال 12 اسبوعا.

اقرا ايضامعدتك ما بتهضمش .. الحل في تناول هذه الفاكهة



وبالنسبة لمؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر والدهون الثلاثية والدهون الحشوية فقد انخفضت ايضا ولكن بشكل طفيف.









يميل بعض الناس إلى اخذ كميات أكبر من المعتاد من خل التفاح عند استخدامه لأغراض إنقاص الوزن ، حتى أن البعض يأخذها في شكل أقراص.







