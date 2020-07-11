الأمير وعبد الغني يتفقدان لجان امتحانات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

تفقد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرقة النهائية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.





قال بيان المركز الإعلامي بالجامعة، إن جولة نائبي رئيس الجامعة تأتي في إطار المتابعة اليومية؛ للاطمئنان على سير لجان الامتحانات وانتظامها، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية بالكليات من أجل سلامة الطلاب والطالبات وجميع المشاركين في العملية الامتحانية.





وتفقد نائبا رئيس الجامعة تفاصيل الإجراءات الاحترازية؛ حيث اطمأنا على وجود أجهزة قياس الحرارة، إضافة إلى وجود مداخل ومخارج منفصلة مما يسمح بدخول الطالبات وخروجهن، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، ووجود الإشراف الطبي بالكلية خلال مدة أداء الامتحانات.





كذلك اطمأنا على مستوى أسئلة الامتحانات وعدم خروجها عن المقرر؛ حيث أكدت الطالبات أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم شرحه خلال مدة الدراسة، وكذلك وجود أستاذ المادة التي يُمتحنُ الطالبات فيها؛ للرد على أي استفسار يرد منهن.





وفي نهاية الجولة أشاد نائبا رئيس الجامعة بمستوى الانضباط في اللجان وبمستوى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وبما وفرته إدارة الكلية من أجواء مناسبة لمساعدة الطالبات على تأدية الامتحان على أتم وجه.



