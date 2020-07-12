إسماعيل يوسف: الغزال قيمة كبيرة وتعلمت منه القيادة.. فيديو

قال إسماعيل يوسف ، نجم الزمالك السابق، عضو مجلس إدارة النادي الحالي، أن شقيقه الراحل إبراهيم قيمة كروية كبيرة في مصر ونادي الزمالك ويستحق تكريم اسمه.





وأضاف تيجانا في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" تعلمت من الغزال القيادة وشاركت مع الفريق الأول في الزمالك وأنا في سن صغير ولم أرهب الموقف بسبب تعليماته ونصائحه لي".









وعن أكثر المفارقات التي يتذكرها للراحل إبراهيم يوسف في الملعب قال تيجانا:" في نهائي نسخة 1986 لدوري أبطال أفريقيا حدثت مشادة بين أحمد مصطفى لاعب الزمالك وبعض الجماهير وانشغل بانقاذ زميله وترك ركلات الترجيح وفوجئت به بعد المباراة يسألني من فاز باللقب".



