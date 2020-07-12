ماذا أفعل ليغفر الله لي جميع ذنوبي؟.. أمين الفتوى ينصح بـ 3 أمور

" شاب في ريعان شبابه، ويفعل أشياء يستحى منها، فماذا يفعل ليغفر الله له جميع ذنوبه؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع « يوتيوب».
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء: « مطلوب منك الاستغفار، والتوبة، والحفاظ على الأعمال الصالحة».
وأوضح « شلبي» أن أولى خطوات التوبة: الاعتراف بالخطأ، ثم استغفار الله عليه بطلب العفو منه - سبحانه-، إضافة إلى الإصرار والصدق فيها بعدم العودة إلى الذنب مرة أخرى.
واستشهد أمين الفتوى بقوله - تعالى-: «وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الآية 110).