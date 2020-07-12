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مرأة

مذاق مختلف.. شاورما اللحم فى عيش الصاج أفضل من المطاعم

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:01 ص
شاورما اللحم بعيش
شاورما اللحم بعيش الصاج افضل من المطاعم
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أسماء عبد الحفيظ

يقبل الكثير من الأشخاص وبالأخص الأطفال على شراء سندوتشات شاورما اللحمة من المطاعم ومحلات الطعام، لمذاقها المختلف عن المنزل، فإذا كنتي تتخوفين كثيرا من تناول شاورما اللحم من الخارج فى ظل جائحة فيروس كورونا، يمكنك إعدادها بالمنزل مثل المطاعم.

تقدم الشيف نورا السادات طريقة عنى شاورما اللحمة بالمنزل.

مقادير شاورما لحمة :

1 كيلو شاورما لحمة
طماطم  مكعبات
بصل  مكعبات
ليمون
سماق
بهارات لحمة
جوزة الطيب
بصل بودرة

-سلطة الطحينة
طحينة
ثوم بودرة
خل
كزبرة طازة

للتقديم :

عيش صاج

طريقة تحضير شاورما لحمة :

تتبل اللحمة بقليل من زيت الزيتون، البهارات، الملح، الفلفل، وتقلب وتترك في التتبيلة ليلة
تشوى على الجريل على نار عالية نحو 5 دقائق
تضاف الخضروات وتقلب حتى تمام الطهي
تقدم مع العيش الصاج، وسلطة الطحينة

الطحينة :

تخلط الطحينة مع الماء حسب الحاجة، الملح، الفلفل، ثوم بودرة، الخل، الكزبرة
ترش بالزيت على الوجه، وتقدم

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