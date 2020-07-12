سيد معوض: جميع اللاعبين سواسية ونعتمد على الكرة الجماعية

قال سيد معوض مدرب منتخب مصر الأول، إن المنتخب سيواجه أزمة كبيرة بسبب ضغط المباريات خلال الموسم المقبل.





وأضاف سيد معوض خلال لقائه بفضائية" أون تايم سبورتس" أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني يتعامل مع جميع اللاعبين بأسلوب واحد دون تفرقة.





وتابع: "جميع اللاعبين سواسية عند الجهاز الفني للمنتخب".





وأكد سيد معوض أن غياب الجمهور كان له تأثير كبير على لاعبي المنتخب.





وأتم :" الظروف لم تخدم بعض اللاعبين في الظهور بشكل جيد أمام كينيا وجزر القمر.





وأوضح أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب كان يعتمد على محمد صلاح والمنظومة الدفاعية بعكس حسام البدري الذي يعتمد على الكرة الجماعية.