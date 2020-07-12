هيفاء وهبي: تعرضت لعملية نصب كبيرة في الفترة الماضية .. فيديو

قالت الفنانة هيفاء وهبي، إنها تعرضت لعملية نصب كبيرة في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن الصحف المصرية كتبت عن تلك المشكلة التي تعرضت لها.





وأضافت هيفاء وهبي خلال تصريحات تليفزيونية، أنها تقدمت بشكوى إلى القضاء حتى تسترد حقوقها، قائلة "اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية".





وتابعت هيفاء وهبي، أن نفس الشخص الذي قام بالنصب عليها قام بكسر الشقة الخاصة بها في مصر وسكن بها.





وأوضحت هيفاء وهبي، أن الذي قام بالنصب عليها يسعى حاليا بتعطيل عملية التحقيقات الخاصة بالقضية، مطالبة القضاء والنيابة بالإجراءات اللازمة لحل هذه القضية.





وأشارت إلى أنها عندما طلبت النجدة لكي تثبت حالة الاعتداء علي منزلها جاءت الشرطة ولم يتم عمل محضر إثبات حالة، وذلك كان عن طريق أمر مباشر من مأمور القسم بعدم عمل محضر حالة والعودة إلى قسم الشرطة.