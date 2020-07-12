أكاديمية البحث العلمي تعلن اليوم 3 فائزين في تحدي تصميم آلة الكترونية لبيع الخضروات والفاكهة

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اليوم أسماء 3 فائزين بالمراكز الأولي في مسابقة منصة بنك الابتكار المصري التي أطلقتها يوم 4 يونيو الماضي والتحدى الذى طرح على منصة بنك الابتكار كان يهدف إلى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة وحلول مبتكرة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية في مصر فى مجال التسوق الالكتروني عن بعد .









وكان بنك الابتكار المصري قد أعلن عن حاجاته إلى تصميم آلة نموذجية لبيع الخضروات والفواكه والأغذية الطازجة، واستقبل البنك عدد 16 مقترح تأهل منهم 9 مقترحات بعد استبعاد 7 مقترحات لخروجها عن موضوع التحدي، وتم عرض الـ9 مقترحات على لجان التقييم الفنى لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى وأظهرت النتائج النهائية فوز م. طاهر يسري، شركة ميكروسيستمز(Microsystems) بالمركز الأول فى التحدي وحصل المبتكر على جائزة مالية قيمتها 30 ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني وجائزة مالية 20 ألف جنيه مصري د. رانيا الجوهري، مركز الذكاء الاصطناعي – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفاز بالمركز الثالث وجائزة 10 ألف جنيه مصري المبتكر تامر محمد، شركة PAI labs بالتعاون مع شركة Arrow System.





وقالت د. منة الله الكتامى، المدير التنفيذى لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمى إن الأكاديمية ستقدم للفائزين بخلاف الجوائز المالية شهادات مسجل بها عنوان الابتكار واسم المبتكر.



